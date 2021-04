மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அரசு மக்களுக்கு வசந்த காலத்தை கொடுத்துள்ளது ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் பிரசாரம் + "||" + ADMK The government has given spring to the people in Srirangam constituency. Candidate Kupa.Krishnan campaign

அ.தி.மு.க. அரசு மக்களுக்கு வசந்த காலத்தை கொடுத்துள்ளது ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் பிரசாரம்