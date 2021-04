மாவட்ட செய்திகள்

சைதாப்பேட்டையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் சைதை துரைசாமி - அ.தி.மு.க வேட்பாளர் சைதை துரைசாமியை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரசாரம் + "||" + Saitai Duraisamy has made a name for himself in Saidapet - Edappadi Palanichamy campaign in support of ADMK candidate Saitha Duraisamy

சைதாப்பேட்டையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் சைதை துரைசாமி - அ.தி.மு.க வேட்பாளர் சைதை துரைசாமியை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரசாரம்