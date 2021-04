மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில்தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றிபெறும்அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் நம்பிக்கை + "||" + In the assembly election The National Democratic Alliance will be a huge success Minister CV Shanmugam is confident

சட்டசபை தேர்தலில்தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றிபெறும்அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் நம்பிக்கை