மாவட்ட செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலினை முதல்வராக்குவோம், தொகுதியினை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வோம் - காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மாங்குடி பிரசாரம் + "||" + We will make MK Stalin the first and take the constituency on the path of progress - Congress candidate Mangudi's campaign

மு.க.ஸ்டாலினை முதல்வராக்குவோம், தொகுதியினை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வோம் - காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மாங்குடி பிரசாரம்