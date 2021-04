மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல் ஒன்றியத்தில் தி.மு.க. வேட்பாளர் பழனியப்பன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + In the Annavasal Union DMK Candidate Palaniappan Serious ballot collection

அன்னவாசல் ஒன்றியத்தில் தி.மு.க. வேட்பாளர் பழனியப்பன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு