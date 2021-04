மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான்பாண்டியன் அவர்களை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரிசில்லா பாண்டியன் வாக்கு சேகரிப்பு

Janpandian, the leader of the Tamil Nadu People's Progressive League, supported them The party's general secretary Priscilla Pandian polled

