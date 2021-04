மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்துக்களின் நலன் காப்போரை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று அகில பாரத துறவியர் பேரவையினர் கூறினார்கள் + "||" + We must support the welfare of Hindus

