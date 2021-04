மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டையில் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வினரிடையே திடீர் வாக்குவாதம் - போலீஸ் நிலையம் முற்றுகை 50 பேர் மீது வழக்கு + "||" + In Ulundurpet Sudden argument between DMK and DMK during the election campaign Police station siege Case against 50 people

உளுந்தூர்பேட்டையில் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வினரிடையே திடீர் வாக்குவாதம் - போலீஸ் நிலையம் முற்றுகை 50 பேர் மீது வழக்கு