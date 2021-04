மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில்வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்துக்கு 3 அடுக்கு பாதுகாப்புபோலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தகவல் + "||" + in thoothukudi, 3 tier security for the counting center. police superintendent jayakumar informed

