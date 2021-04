மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் வரை தோழமை கட்சியினர் கவனமாக இருக்க வேண்டும் + "||" + The comrades must be careful until the vote count is over

