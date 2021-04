மாவட்ட செய்திகள்

கடைகளில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை கடைபிடிக்கா விட்டால் அபராதம் + "||" + Penalties for non-compliance with corona prevention rules in stores

கடைகளில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை கடைபிடிக்கா விட்டால் அபராதம்