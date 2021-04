மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகராட்சி பகுதியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க 12 அலுவலர்கள் நியமனம்-ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தகவல் + "||" + 12 officers have been appointed to monitor corona prevention activities in the Salem Corporation area

