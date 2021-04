மாவட்ட செய்திகள்

வத்தலக்குண்டுவில், குடோனில் பதுக்கிய5,300 லிட்டர் ரேஷன் கடை பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல்வியாபாரி கைது + "||" + In Vattalakundu hidden in godown 5thousand 300 liter ration shop confiscated packets of palm oil Dealer arrested

வத்தலக்குண்டுவில், குடோனில் பதுக்கிய5,300 லிட்டர் ரேஷன் கடை பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல்வியாபாரி கைது