மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை + "||" + in thoothukudi, those who do not wear a mask will be fined, police superintendent jayakumar warns

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கை