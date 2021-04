மாவட்ட செய்திகள்

பாடந்தொரை, புதுமந்து உள்பட 7 இடங்கள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிப்பு + "||" + Announcement of 7 places as prohibited areas including Pathundurai and Puthumandu

பாடந்தொரை, புதுமந்து உள்பட 7 இடங்கள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிப்பு