மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாமல் வாகனங்களில் வந்தவர்களுக்கு அபராதம் + "||" + Fines for those who came in vehicles without wearing a mask

முககவசம் அணியாமல் வாகனங்களில் வந்தவர்களுக்கு அபராதம்