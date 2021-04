மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் ராஜகணபதி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை மூலம் ரூ.10½ லட்சம் வருவாய் + "||" + Revenue of Rupees 10.50 lakhs through donations at Rajaganapathy temple

சேலம் ராஜகணபதி கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை மூலம் ரூ.10½ லட்சம் வருவாய்