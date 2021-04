மாவட்ட செய்திகள்

தியேட்டர், ஓட்டல்களில் 50 சதவீதம் பேர் அனுமதி + "||" + 50 per cent allowed in theaters and hotels

தியேட்டர், ஓட்டல்களில் 50 சதவீதம் பேர் அனுமதி