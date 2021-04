மாவட்ட செய்திகள்

கோரிமேடு அரசு பெண்கள் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சித்தா கொரோனா சிகிச்சை மையம் நாளை முதல் செயல்படும்-மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தகவல் + "||" + Siddha Corona Therapy Center at Government Women's College of Arts and Science, Gorimedu will be operational from tomorrow - Corporation Commissioner Ravichandran

