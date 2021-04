மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் நேதாஜி மார்க்கெட் கடைகளை இடமாற்றம் செய்யக்கூடாது-வணிகர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை + "||" + Vellore Netaji Market shops should not be relocated-Merchants Association demand

வேலூர் நேதாஜி மார்க்கெட் கடைகளை இடமாற்றம் செய்யக்கூடாது-வணிகர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை