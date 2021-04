மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில்கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரப்படுத்தபடும்நகர்நல அலுவலர் வித்யா தகவல் + "||" + corona vaccination campaign will be intensified in thoothukudi corporation. health officer vidya informed

