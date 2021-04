மாவட்ட செய்திகள்

சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவிலில் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை + "||" + People over the age of 65 are not allowed to perform Sami darshan

சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவிலில் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை