மாவட்ட செய்திகள்

தேக்கம்பட்டி காட்டுப்பகுதியில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாட முயன்ற 2 பேர் கைது-நாட்டுத்துப்பாக்கி பறிமுதல் + "||" + Two arrested for trying to hunt wildlife in Thekkampatti forest

தேக்கம்பட்டி காட்டுப்பகுதியில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாட முயன்ற 2 பேர் கைது-நாட்டுத்துப்பாக்கி பறிமுதல்