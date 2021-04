மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் உபரிநீர் திட்ட நீரேற்று நிலையத்தை விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பார்வையிட்டார் + "||" + The Chairman of the Farmers' Coordinating Committee visited the Mettur Watershed Project pumping station

மேட்டூர் உபரிநீர் திட்ட நீரேற்று நிலையத்தை விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பார்வையிட்டார்