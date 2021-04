மாவட்ட செய்திகள்

45 வயதுக்கு மேற்பட்ட 7 லட்சம் பேர் பயன்பெறுவார்கள் + "||" + 7 lakh people over 45 years of age will benefit

45 வயதுக்கு மேற்பட்ட 7 லட்சம் பேர் பயன்பெறுவார்கள்