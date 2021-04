மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் முடிந்து ஒரு வாரமாகியும் தபால் வாக்குச்சீட்டு கிடைக்காத பணியாளர்கள் + "||" + Employees who do not receive a postal ballot

தேர்தல் முடிந்து ஒரு வாரமாகியும் தபால் வாக்குச்சீட்டு கிடைக்காத பணியாளர்கள்