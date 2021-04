மாவட்ட செய்திகள்

மண்ணச்சநல்லூர் அருகே தேர்தல் தகராறில் கைகலப்பு:தி.மு.க., அ.தி.மு.க.வினர் 20 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Police have registered a case against 20 DMK and AIADMK activists in connection with an election scuffle near Mannachanallur.

மண்ணச்சநல்லூர் அருகே தேர்தல் தகராறில் கைகலப்பு:தி.மு.க., அ.தி.மு.க.வினர் 20 பேர் மீது வழக்கு