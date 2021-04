மாவட்ட செய்திகள்

உப்பிலியபுரம் அருகேபோலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சீருடையில் சென்று அக்காளை அடித்த புரோட்டா மாஸ்டர் கைது + "||" + Police have arrested a Prota master who went to Trichy in police inspector uniform and beat and tortured his brother.

