மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டதிருச்சி பள்ளி தலைமை ஆசிரியை கொரோனாவுக்கு பலி;உடன் பணியாற்றியவர்கள் கலக்கம் + "||" + The headmaster of a school engaged in election work in Trichy was killed by Corona. Thus the co-workers are in turmoil.

