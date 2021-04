மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை:காமனேரியில் மின்னல் தாக்கி பசு செத்ததுஎடப்பாடியில் தென்னை மரத்தில் தீப்பிடித்தது + "||" + The cow was struck by lightning and died

