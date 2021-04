மாவட்ட செய்திகள்

கூவம் ஆற்றில் தவறி விழுந்தவரை மீட்ட தீயணைப்பு படையினர் ‘செல்பி’ ஆசையால் விபரீதம் + "||" + Until the cove fell into the river Rescue firefighters

கூவம் ஆற்றில் தவறி விழுந்தவரை மீட்ட தீயணைப்பு படையினர் ‘செல்பி’ ஆசையால் விபரீதம்