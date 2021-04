மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களிடம் போலீசார் மென்மையான அணுகுமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் + "||" + The police should adopt a lenient attitude towards the public

பொதுமக்களிடம் போலீசார் மென்மையான அணுகுமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும்