மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில்ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான கொரோனா தடுப்பூசி கையிருப்பு உள்ளது-கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி தகவல் + "||" + The district collector said that there is a stock of corona vaccine in Trichy district for one week.

