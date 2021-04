மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகர் மாவட்டஅ.தி.மு.க. சார்பில் தண்ணீர் பந்தல்அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் திறந்து வைத்தார் + "||" + Trichy Bailiff District AIADMK Water bundle on behalf of Minister Vellamandi Nadarajan inaugurated the function

