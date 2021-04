மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லி அருகே கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தி வந்த 1¼ டன் குட்கா பறிமுதல் - 2 பேர் கைது + "||" + 10 tonnes of Gutka seized in container lorry near Poonamallee - 2 arrested

பூந்தமல்லி அருகே கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தி வந்த 1¼ டன் குட்கா பறிமுதல் - 2 பேர் கைது