மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரில் முககவசமின்றி சுற்றி திரிந்த 1,174 பேர் மீது வழக்குரூ.2 லட்சத்து 34 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A case has been registered against 1,174 persons for wandering around Trichy without masks and a fine of Rs 2 lakh 34 thousand has been collected.

