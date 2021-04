மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்ப்புத்தாண்டையொட்டிஉழவர் சந்தைகளில் ரூ.55½ லட்சத்துக்கு காய்கறிகள், பழங்கள் விற்பனை + "||" + Sale of vegetables and fruits for Rs. 55 lakhs at farmers' markets

தமிழ்ப்புத்தாண்டையொட்டிஉழவர் சந்தைகளில் ரூ.55½ லட்சத்துக்கு காய்கறிகள், பழங்கள் விற்பனை