மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த மழைசகதியில் சுற்றுலா வாகனம் சிக்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு