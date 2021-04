மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை முகாம்பேரூராட்சி செயல் அலுவலருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Kallakurichi Government Girls High School Corona test camp for teachers Confirm the infection to the Municipal Executive Officer

கள்ளக்குறிச்சி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை முகாம்பேரூராட்சி செயல் அலுவலருக்கு தொற்று உறுதி