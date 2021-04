மாவட்ட செய்திகள்

சத்திரப்பட்டி அருகே கூட்டுறவு சங்கம் முன் விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers protest in front of a co-operative society near chattrapathi

சத்திரப்பட்டி அருகே கூட்டுறவு சங்கம் முன் விவசாயிகள் போராட்டம்