வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்கு வருவோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம்கிருஷ்ணகிரியில் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி