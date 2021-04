இந்தியாவில் இதுவரையில்லாத வகையில் சுனாமி அலை போல கொரோனா தாக்குதல் - ஒரே நாளில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரையில்லாத வகையில் சுனாமி அலை போல கொரோனா தாக்குதல் - ஒரே நாளில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு + "||" + Unprecedented tsunami-like corona attack in India - more than 2 lakh victims in a single day

