படுக்கை தட்டுப்பாட்டால் நாற்காலியில் அமர வைத்து கொரோனா நோயாளிக்கு சிகிச்சை

மாவட்ட செய்திகள்

படுக்கை தட்டுப்பாட்டால் நாற்காலியில் அமர வைத்து கொரோனா நோயாளிக்கு சிகிச்சை + "||" + Treatment of corona patient who is confined to a chair due to bed rest

படுக்கை தட்டுப்பாட்டால் நாற்காலியில் அமர வைத்து கொரோனா நோயாளிக்கு சிகிச்சை