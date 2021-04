மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி எல்லையில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்; அதிகாரிகளுடன் கவர்னர் ஆலோசனை + "||" + New restrictions on the Puducherry border; The governor consults with the authorities

புதுச்சேரி எல்லையில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்; அதிகாரிகளுடன் கவர்னர் ஆலோசனை