மாவட்ட செய்திகள்

கச்சிராயப்பாளையம் பகுதியில் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் முட்செடிகளை வெட்டி போட்ட பேரூராட்சி ஊழியர்கள்கொரோனா தொற்று எதிரொலியால் நடவடிக்கை + "||" + In the Kachirayapalayam area Municipal employees cut down thorns in public places Echoes of corona infection

கச்சிராயப்பாளையம் பகுதியில் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் முட்செடிகளை வெட்டி போட்ட பேரூராட்சி ஊழியர்கள்கொரோனா தொற்று எதிரொலியால் நடவடிக்கை