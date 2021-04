மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் இன்று முதல் காய்கறிகள் ஏல நேரம் மாற்றி அமைப்பு + "||" + The first vegetable auction time has been rescheduled for today at the The first vegetable auction time has been rescheduled for today at the Pavoorchatram market.

பாவூர்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் இன்று முதல் காய்கறிகள் ஏல நேரம் மாற்றி அமைப்பு