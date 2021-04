மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு நடனமாடியபடி ஊர்வலமாக வந்த கரகாட்ட கலைஞர்களால் பரபரப்பு + "||" + There was a stir by the karaoke artists who came in procession as Nellai danced to the collector’s office. They demanded Rs 10,000 as corona relief.

கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு நடனமாடியபடி ஊர்வலமாக வந்த கரகாட்ட கலைஞர்களால் பரபரப்பு