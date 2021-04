மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் போலீஸ் அதிகாரி உள்பட 426 பேருக்கு கொரோனா + "||" + In Nellai, 42 out of 42 people, including a police officer, have been affected by corona.

