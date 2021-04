மாவட்ட செய்திகள்

புளியங்குடியில் டாஸ்மாக் கடையில் மது பாட்டில்கள் திருட்டு + "||" + Mysterious persons stole bottles of liquor from a Tasmac store in Puliyangudi.

புளியங்குடியில் டாஸ்மாக் கடையில் மது பாட்டில்கள் திருட்டு