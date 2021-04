மாவட்ட செய்திகள்

மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு கபசுர குடிநீர் + "||" + Kapasura drinking water was provided to the employees of the power plant in Kadayanallur.

மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு கபசுர குடிநீர்